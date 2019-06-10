Китайские смартфоны попали в рейтинг самых лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 12 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Топ-5 опубликовал VladTime.Ru.

Первое место занял смартфон Xiaomi Redmi Go. Хотя средняя цена гаджета, представленного в синем и черном цвете, 5,9 тысячи рублей, в дальневосточной столице его можно купить на 300 рублей дешевле.

На второй строке рейтинга расположился также китайский смартфон. Цена Xiaomi Redmi 6A варьируется от семи до восьми тысяч рублей.

На третьем месте — смартфон Huawei Honor 7A Pro, средняя цена которого около девяти тысяч рублей. Примечательно, что найти его приморских магазинах оказалось проблематично.

На четвертом месте — Xiaomi Redmi 7 стоимостью 8,9 тысячи рублей, на пятой — Xiaomi Mi Play. Его можно купить от 11,5 тысячи рублей.

Ранее прошла информация о том, что американцы развязали торговую войну с Китаем. Первым серьезным запретом является установка на смартфоны фирмы Huawei таких приложений, как WhatsApp, Facebook и Instagram. Российские пользователи задаются вопросом, что же будет дальше. Ведь половина россиян «сидят» на китайских мобильниках.

Екатерина Брязгунова