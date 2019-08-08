8 Август 2019, 03:15
Названы 5 надежнейших двигателей в мире
Источник изображения: DEITA.RU
Какие пять двигателей для авто самые надежные, сообщает DEITA.RU.
Первое место JZ. Водители иногда покупают его отдельно, если позволяет подкапотное пространство. Этот мощный мотор от Toyota неприхотлив, надежен и не дорог.
Nissan RB26DETT популярен практически настолько же. Такой ДВС практически невозможно убить, ресурс у мотора замечательный.
Toyota 4A-GE, изготовленный совместно с Yamaha. Мощный: до 170 л/с, объем 1,6, 4 блока чугунных цилиндров.
Mercedes OM617, дизель. Форкамерная головка блоков цилиндров даже при топливе невысокого качества даст отличный результат.
BMW M50 B25 мотор немецкого качества объемом на 2,5 литра. Расход по трассе максимум 8 л/с. Конструкция надежна, в том числе и головки блока ДВС. Отличный шестицилиндровый двигатель.
Первое место JZ. Водители иногда покупают его отдельно, если позволяет подкапотное пространство. Этот мощный мотор от Toyota неприхотлив, надежен и не дорог.
Nissan RB26DETT популярен практически настолько же. Такой ДВС практически невозможно убить, ресурс у мотора замечательный.
Toyota 4A-GE, изготовленный совместно с Yamaha. Мощный: до 170 л/с, объем 1,6, 4 блока чугунных цилиндров.
Mercedes OM617, дизель. Форкамерная головка блоков цилиндров даже при топливе невысокого качества даст отличный результат.
BMW M50 B25 мотор немецкого качества объемом на 2,5 литра. Расход по трассе максимум 8 л/с. Конструкция надежна, в том числе и головки блока ДВС. Отличный шестицилиндровый двигатель.
Анастасия Туркова
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