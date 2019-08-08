Какие пять двигателей для авто самые надежные, сообщает DEITA.RU.Первое место JZ. Водители иногда покупают его отдельно, если позволяет подкапотное пространство. Этот мощный мотор от Toyota неприхотлив, надежен и не дорог.Nissan RB26DETT популярен практически настолько же. Такой ДВС практически невозможно убить, ресурс у мотора замечательный.Toyota 4A-GE, изготовленный совместно с Yamaha. Мощный: до 170 л/с, объем 1,6, 4 блока чугунных цилиндров.Mercedes OM617, дизель. Форкамерная головка блоков цилиндров даже при топливе невысокого качества даст отличный результат.BMW M50 B25 мотор немецкого качества объемом на 2,5 литра. Расход по трассе максимум 8 л/с. Конструкция надежна, в том числе и головки блока ДВС. Отличный шестицилиндровый двигатель.

Анастасия Туркова