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Названы 5 ошибок при общении с инспектором ГИБДД
Многие водители не знают, как правильно себя вести, а в
результате могут лишиться прав, сообщает DEITA.RU.
При общении водителя с инспектором ГИБДД есть определенные правила. Их нарушение может привести к серьезным последствиям для водителя: штрафу, лишению прав и даже свободы.
Выходить из машины
Помните, что водитель не должен покидать своего авто во время остановки. Единственный повод выйти из-за руля – досмотр.
Открывать багажник
Если вы сразу же соглашаетесь открыть багажник без понятых и специально оформленных документов, у вас могут быть проблемы. Ведь инспектор может подкинуть вам наркотики – и никто ничего не докажет: свидетелей не было.
Не проверять документы
Всегда требуйте предоставить удостоверение в развернутом виде. Если есть подозрения на то, что перед вами не ДПС-ник, запирайте двери и вызывайте полицию.
Не записываете разговор на аудио или видео
Если инспектор найдет несуществующее нарушение и потребует взятку, у вас не будет доказательств того, что деньги у вас требовали и угрожали.
Грубите полицейскому
Инспектор – тоже человек. Он может устать или просто злиться. Не стоит ему хамить – всегда разговаривайте вежливо.
Елена Миронова