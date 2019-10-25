telegr wh call

Новости

Кожемяко обвинил «Единую Россию» в бездействии?

25 Октябрь 2019, 09:54

«Как на это прожить?» — названа зарплата важного работника

25 Октябрь 2019, 09:36

Официально: что ждать от новой пенсионной системы

25 Октябрь 2019, 09:30

Мэр перекроет дорогу резидентам ТОР

25 Октябрь 2019, 08:45

Супруга Дарькина обошла Кожемяко в рейтинге Forbes

25 Октябрь 2019, 08:15

На дорогу для избранных в городе Путина потратят сотни миллионов

25 Октябрь 2019, 07:30

Индивидуальный подход: платить за мусор сахалинцы будут по-новому

25 Октябрь 2019, 07:29

Отключения света ждут жителей столицы

25 Октябрь 2019, 07:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Названы 5 ошибок при общении с инспектором ГИБДД

гибдд

Многие водители не знают, как правильно себя вести, а в результате могут лишиться прав, сообщает DEITA.RU.

При общении водителя с инспектором ГИБДД есть определенные правила. Их нарушение может привести к серьезным последствиям для водителя: штрафу, лишению прав и даже свободы.

Выходить из машины

Помните, что водитель не должен покидать своего авто во время остановки. Единственный повод выйти из-за руля – досмотр.

Открывать багажник

Если вы сразу же соглашаетесь открыть багажник без понятых и специально оформленных документов, у вас могут быть проблемы. Ведь инспектор может подкинуть вам наркотики – и никто ничего не докажет: свидетелей не было.

Не проверять документы

Всегда требуйте предоставить удостоверение в развернутом виде. Если есть подозрения на то, что перед вами не ДПС-ник, запирайте двери и вызывайте полицию.

Не записываете разговор на аудио или видео

Если инспектор найдет несуществующее нарушение и потребует взятку, у вас не будет доказательств того, что деньги у вас требовали и угрожали.

Грубите полицейскому

Инспектор – тоже человек. Он может устать или просто злиться. Не стоит ему хамить – всегда разговаривайте вежливо.

Елена Миронова

Читайте также:

Медведев изменит правила дорожного движения

В Сети рассказали главный секрет об инспекторах ГИБДД

ГИБДД внаглую пользуются этими ошибками водителей

Популярное

ГИБДД лишит прав на месте в этом случае

Утопили миллионы — депутаты разгромили дорожников Владивостока

Ливни, грозы и сильный ветер: прогноз на выходные дали синоптики

Митинг за отставку мэра готовят в столице
Загрузка...
Загрузка...