Названы 5 ошибок при общении с инспектором ГИБДД

Многие водители не знают, как правильно себя вести, а в результате могут лишиться прав, сообщает DEITA.RU.



При общении водителя с инспектором ГИБДД есть определенные правила. Их нарушение может привести к серьезным последствиям для водителя: штрафу, лишению прав и даже свободы.

Выходить из машины

Помните, что водитель не должен покидать своего авто во время остановки. Единственный повод выйти из-за руля – досмотр.

Открывать багажник

Если вы сразу же соглашаетесь открыть багажник без понятых и специально оформленных документов, у вас могут быть проблемы. Ведь инспектор может подкинуть вам наркотики – и никто ничего не докажет: свидетелей не было.

Не проверять документы

Всегда требуйте предоставить удостоверение в развернутом виде. Если есть подозрения на то, что перед вами не ДПС-ник, запирайте двери и вызывайте полицию.

Не записываете разговор на аудио или видео

Если инспектор найдет несуществующее нарушение и потребует взятку, у вас не будет доказательств того, что деньги у вас требовали и угрожали.

Грубите полицейскому

Инспектор – тоже человек. Он может устать или просто злиться. Не стоит ему хамить – всегда разговаривайте вежливо.

Елена Миронова