Как правило, аферисты всегда торопят своих жертв, сообщает DEITA.RU.



Телефонные мошенники в этом году активизировались как никогда. Пользователи соцсетей составили рейтинг самых популярных фраз аферистов, которые они говорят своим жертвам по телефону. Как правило, мошенники всегда торопят и угрожают потерей денег.

Срочно продиктуйте серию и номер паспорта

Как правило, мошенники представляются не рядовыми сотрудниками банка, а руководством.

Срочно перезвоните в службу безопасности банка

Мошенники могут сообщить, что они предотвратили списание денег с вашей карты. Теперь счет заблокирован, и вам надо связаться со службой безопасности. Затем диктуют номер. А вот звонок на указанный номер может стоить вам дорого.

Срочно назовите код из смс

Условия, по которым «банку» требуется код мошенники могут придумать разные. Они давят на вас и говорят о срочности, не оставляя времени подумать.

Срочно отправьте смс на номер

Мотивация та же, что и в предыдущем случае

Срочно переведите деньги, пока ему можно помочь

Это довольно старый развод, но работает до сих пор. Мошенники сообщают о том, что ваш родственник в беде. Например, попал в ДТП. Надо срочно перевести деньги, чтобы помочь.

Во всех случаях надо помнить о том, что реальные сотрудники банка никогда не будут просить вас куда-то перезванивать, что-то диктовать или отправлять. Как только услышите эти фразы, кладите трубку и звоните по номеру банка. Он указан на обратной стороне вашей банковской карты.

Елена Миронова