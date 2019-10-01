Названы 5 признаков пьяного водителя

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Инспекторы ГИБДД видят таких даже до остановки авто, сообщает DEITA.RU.

Самые явные признаки опьянения водителя – запах и расширенные зрачки. Однако часто инспекторы ГИБДД умудряются вычислить в потоке авто именно пьяного водителя. В Сети появился список признаков нетрезвого водителя:

Превышение скорости – под влиянием веществ сложно оценить скорость и следить за ней.

Слишком низкая скорость – водитель помнит, что первышать нельзя. Только вот перегибает палку в надежде быть незамеченным.

Неловкие перестроения – аккуратно маневривароть после застолья сложно – мало кому это удается.

Тёмные очки – их надевают вечером или ночью, чтобы скрыть расширенные зрачки.

Жевательная резинка – активное жевание – признак опьянения для инспектора.

Елена Миронова

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