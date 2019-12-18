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Названы 5 секретов, которые уберегут от банковских мошенников
Далеко не всем из них мы следуем безоговорочно, сообщает
DEITA.RU.
Проблема воровства денег с банковских карт стала особенно актуальной в последние пару лет. Мошенники научились не только с технической точки зрения, но и с психологической.
Автор канала «Финансовые новости» в Яндекс.Дзен составил список правил, которым стоит следовать всем, кто не хочет столкнуться с мошенниками.
1. Никогда не совершайте никаких действий, полагаясь на инструкции любого незнакомца из телефона – даже если вы на 100% уверены в том, что это сотрудник банка. Даже если вас не просят называть пароли и коды, а говорят установить приложение – это опасно. С помозью некоторых приложений мошенники могут полностью управлять вашим телефоном – заходить в приложения и переводить себе деньги.
2. Не переходите по ссылкам из СМС, из почты (можно только от проверенных контактов, с которыми вы знакомы и от которых ждете письма со ссылкой).
3. Не ставьте программы на телефон из неофициальных магазинов. Только в Google Play и AppStore можно хоть как-то надеяться на безопасность ПО.
4. Не игнорируйте установку антивируса – лучше его платной версии.
5. Не давайте ваш телефон с онлайн-банком в руки другим людям. Позаботьтесь об установке паролей на разблокировку, банковское приложение и смс.
Елена Миронова