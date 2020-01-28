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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Названы адреса, по которым не будет света

электрик

Горожанам стоит запастись готовой едой, сообщает DEITA.RU.

Во вторник, 28 января, во Владивостоке продолжится массовое отключение электричества в домах. Об этом горожан предупредили в МУПВ ВПЭС.

По данным, опубликованным на сайте, света не будет с 9.00 до 17.00 из-за плановых работ.

Адреса:

Баляева ул.  58,

60,

62,

64,

Борисенко ул.  38Б,

40,

Воровского ул.  42,

Двенадцатая ул.  4А,

Десятая ул.  13,

Земляничная ул.  39,

49,

51,

53,

55,

Котельникова ул.  21,

Луговая ул.  62,

83А,

83Б,

83В,

85А,

85В,

Маковского ул.  73,

Овражная ул.  24,

Одиннадцатая ул.  6Б,

11,

Опорная ул.  2,

4А,

4Г,

Охотская ул.  1,

1/1,

2Д,

Руднева ул.  1,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

11,

12,

12Б,

13,

Снеговая ул.  13,

Станюковича ул.  37,

54Г

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