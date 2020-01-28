Названы адреса, по которым не будет света

Горожанам стоит запастись готовой едой, сообщает DEITA.RU.



Во вторник, 28 января, во Владивостоке продолжится массовое отключение электричества в домах. Об этом горожан предупредили в МУПВ ВПЭС.

По данным, опубликованным на сайте, света не будет с 9.00 до 17.00 из-за плановых работ.

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