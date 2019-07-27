Стало известно, кого именно не хватает на российском рынке труда, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Министерство экономического развития собирается создать специальный перечень профессий, которые являются дефицитными для российского государства.

По мнению специалистов из Высшей Школы экономики, в данный список могут войти такие рабочие специальности, как крановщик, каменщик, станочник и слесарь.

Примечательно, что при большом спросе на эти профессии, очень мало людей готовы на них работать даже зная, что они очень хорошо оплачиваются.

Например, во многих регионах России, согласно данным аналитиков, за работу крановщика предлагают до 200 тысяч рублей в месяц.

Однако есть на отечественном рынке труда и обратные примеры, когда низкая зарплата становится причиной отсутствия новых кадров. К таким профессиям эксперты отнесли младший медицинский персонал и учителей.

Дмитрий Шевченко