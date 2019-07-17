Девять причин перегрева двигателя летом и чем они опасны, сообщает DEITA.RU.

Из-за чего может произойти такая неприятность?

Из-за нехватки жидкости в системе охлаждения утечки, например. Если утечка идет в двигатель и смешивается с маслом, это может даже привести к гидроудару и заклиниванию коленвала.

Из-за неэффективного воздушного охлаждения. Недостаточно хорошо работает вентилятор, неверную температуру показывает датчик или попала грязь это может привести к перегреву. Нужно помыть радиатор или заменить его.

Из-за неисправного термостата, который неверно показывает температуру охлаждающей жидкости. Так мотор либо остывает дольше, либо греется дольше.

Из-за неверной регулировки зажигания или впрыска, когда процесс сгорания не завершается своевременно, и выпуск отработанных газов затягивается. Головка блока цилиндров нагреется.

Из-за работы в режиме высоких нагрузок, на малых оборотах или при недостаточном потоке. Например, такая ситуация возможна в пробках или при езде в горку.

Из-за прогара выпускного клапана: дефект приводит к утечке смеси из камеры на этапе сгорания, температура компонентов повышается.

Из-за посторонних примесей: это могут быть минеральные соли, которые уменьшают размеры отверстий и затрудняют нормальную циркуляцию жидкости. Они же могут разъесть стенки двигателя.

Из-за нагара в камере сгорания: сажа снизит теплоотдачу, двигатель расходует больше масла, выхлоп загрязняется.

Из-за использования присадок, которые могут создать металлокерамический слой на внутренней поверхности системы. Он защищает запчасти от изнашивания, но в больших количествах уменьшит отвод тепла.

Анастасия Туркова