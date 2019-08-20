Россиянам подсказали, как правильно выбирать майонез, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Специалисты из Роскачества просят смотреть на условия, в которых хранится продукт, и есть ли в составе яйцо. Если есть яйца и масло это хороший продукт. Сорок процентов из всего состава должны отводиться на масло, воду, яичные продукты.

Когда желток или яичный порошок отсутствуют это майонезный соус. В остальном состав должен быть максимально прост.

Также нужно смотреть на срок хранения: он должен быть в пределах трех недель. Температура от нуля до восемнадцати градусов. Беречь от солнечного прямого света.

Цвет идеального майонеза от белого до желтовато-кремового, консистенция сметанообразная и однородная.

В составе может содержаться кукурузное или оливковое масло, соль, сахар и натуральные красители.

Анастасия Туркова