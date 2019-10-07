Названы главные опасности для авто в октябре

Названы природные причины для возникновения ДТП в октябре. Об этом сообщает DEITA.RU.

Первая опасность, которая поджидает водителей на дорогах во втором осеннем месяце - это кучи опавших листьев. Специалисты Gismeteo.ru утверждают, что даже пара хрустящих желтых листьев, прилипших к подмерзшему асфальту или резине авто, могут стать причиной заноса во время поворота или обгона и, как следствие, потерей автолюбителей контроля за передвижением машины.

«Ежегодно неубранные груды листьев перед пешеходным переходом становятся причиной «прокатки» авто вперед во время торможения. В этом случае особая опасность грозит переходящим дорогу гражданам», - заявляют эксперты напоминая водителям важность соблюдения особой осторожности при движении в зонах с большим количеством деревьев и кустарников.

Вторая опасность кроется в непредсказуемых заморозках в любое время дня и ночи, а потому автолюбителям уже сейчас следует «переобуть» свою машину с летней резины на зимнюю.

Также эксперты напомнили о необходимости срочной заметы жидкости для омывания стекол на «минусовую» до наступления заморозков т.к. при первых же случаях снижения температуры воздуха ниже нуля «летняя вода» замерзнем и испортить резинки «омывайки».

«После замены жидкости нужно несколько раз нажать на кнопку «брызговиков», чтобы «минусовая» вода точно вытеснила летнюю», - подсказали эксперты.

Екатерина Цой