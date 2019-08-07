Стало известно, почему россияне лишаются работы, сообщает DEITA.RU.
Росстат озвучил самые распространённые причины, по которым российские работодатели вынуждены расставаться со своими сотрудниками.
Как удалось выяснить ведомству, около 16% безработных россиян были вынуждены покинуть своё последнее место работы ввиду уменьшения штата.
Также основными причинами для этого стала полная ликвидация предприятия или в случае частного предпринимательства, закрытие компании.
26% опрошенных главным статистической организацией страны рассказали специалистам, что ушли с последнего места работы только по своему личному желанию.
Примечательно, что в России нашлось целых 24% граждан, которые утверждают, что вообще никогда нигде не работали официально.
Дмитрий Шевченко