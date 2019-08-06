Пять советов дают автоэксперты тем, кто купил автомобиль б/у, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Проверьте тормозную систему и поменяйте колодки, если потребуется.

Замените масло в двигателе и в коробке передач, даже если вам кажется, что все в порядке, и цвет нормальный.

Осмотреть и заменить ремень ГРМ и натяжной ролик, если будет нужно.

Не поленитесь провести диагностику ходовой части: стойки стабилизатора, амортизаторы, шаровые опоры. В авто с большим пробегом их придется заменить.

Смените салонный фильтр и воздушный. Если потребуется – топливный тоже.

Отложите некоторую сумму на эти расходы, если будете планировать покупку подержанного автомобиля.

Анастасия Туркова