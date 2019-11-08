Названы главные способы списания долгов по ЖКХ

Не платить за услуги ЖКХ в России невозможно. Долги копятся ежемесячно и в конце концов превращаются в кругленькую сумму. При каком условии задолженность можно списать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

По словам адвоката в сфере недвижимости Олега Сухова, существует несколько исключительных случаев, когда задолженность списывается.

Например, если человека признают банкротом в результате судебного слушания, то все долги его списываются сразу после реализации всего имущества. Подать заявление о признании себя банкротом можно только в том случае, если долги превысили уже полмиллиона. Понятно, что такую задолженность по коммунальным платежам накопить очень сложно, поэтому в ход идут долги перед кредитными организациями.

Также можно долги за услуги ЖКУ списать частично. То есть, если идет судебное разбирательство, и управляющая компания или ресурсоснабжающая организация пытается списать долги за пять или даже шесть лет, можно сослаться на срок исковой давности, который составляет три года. То есть, если раньше должник не признавал свои долги, то от них можно отказаться по сроку исковой давности. Делать это нужно в устной или письменной форме.

Не исключен вариант ухода от долгов после того, как отказался от всего. Это можно осуществить, если у гражданина нет ни имущества, ни доходов. Одним словом, ничего. Способ актуален для бомжей, поэтому его крайне редко используют.

Еще один действенный способ — списание долгов после смерти. Для этого нужно в соответствующие органы направить копию свидетельства о смерти.

Екатерина Брязгунова