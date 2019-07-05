Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов прокомментировал ситуацию с качеством российских автомобильных дорог, сообщает DEITA.RU.

По мнению Олега Нилова, самыми опасными «убийцами» на российских дорогах являются неразделенные встречные полосы движения. По мнению парламентария, на самых опасных участках необходимо разделять потоки, налаживать нормальное освещение, а также создавать безопасные переходы.

Как считает депутат Государственной Думы, в законодательстве должна быть предусмотрена жесткая норма ответственности не только за ДТП, но и за пробитые колеса, за поломанные кузова. «Если это происходит по причине небезопасной дороги, с ямами, колдобинами, с неубранным льдом, снегом, и при этом дорога не закрывается, на ней нет никаких предупреждений об опасности, – все, вот здесь полный объем компенсации должен быть выплачен пострадавшей стороне. На мой взгляд, это послужило бы мощным ускорителем в наведении порядка», - говорит Олег Нилов.

По информации Госавтоинспекции Приморского края, в прошлые выходные на дорогах региона зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий: 14 ДТП с пострадавшими,105 – с материальным ущербом. 2 человека погибли, 17 – получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост по числу погибших.

Наибольшее число автоаварий зарегистрировано в воскресенье. Среди населенных пунктов выделяются Владивосток (здесь произошло 45 ДТП) и Уссурийск (17 ДТП). ДТП с погибшими зарегистрированы в Пожарском районе и во Владивостоке.

Дмитрий Санников