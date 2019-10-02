Названы главные угрозы дачникам России

Стало известны главные причины обращения пострадавших дачников к страховым компаниям за компенсациями. Об этом сообщает DEITA.RU.

Первое место в рейтинге занимают страховые выплаты за нанесения урона дачным участкам и имуществу частных аграриев стихийными бедствиями. Согласно исследованиям экспертов «Сбербанк страхование», за три месяца лета текущего года наводнения, ливни и ураганы портили жизнь дачникам на двадцать четыре процента чаще, чем в аналогичный период прошлого года.

«Чаще всего за компенсациями обращались жители подтопленной Иркутской области. Общая выплаченная россиянам сумма ущерба за природные «сюрпризы» составила более тридцати пяти миллионов рублей», - рассказали страховщики.

На втором месте находятся пожары. Несмотря на то, что этим летом общее количество возгораний на дачных участках России уменьшилось примерно на десять процентов, полученный ущерб оказался на двадцать три процента выше прошлогодних показателей. Пятьдесят девять миллионов рублей получили дачные «погорельцы».

На третьем месте оказались «традиционные» для российских дач имущественные преступления. Судя по увеличившимся обращениям за выплатами, от краж и грабежей пострадали на тридцать пять процентов больше дачников, чем в прошлом году - примерно в пять раз выроста общая сумма возмещения ущерба.

Не менее популярными оказались «страдания» дачников от взрывов газовых баллонов, ударов молнии и падений на имущество квадрокоптеров.

Екатерина Цой