Стало известно, при каких обстоятельствах граждане смогут работать меньше, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

На полях Восточного экономического форума министр экономического развития Максим Орешкин назвал журналистам главные условия для перехода на четырехдневую рабочую неделю в России.

По мнению главы ведомства, для этого нужны два основных фактора - повышение доходов населения и рост производительности труда.

Как также отметил министр, именно соблюдение этих условий может открыть возможность для практической дискуссии на счёт не только четырехдневки, но и других трудовых инноваций.

О возможных сроках сокращения рабочей недели Орешкин предпочёл умолчать.

Дмитрий Шевченко