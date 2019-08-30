Избегайте этих промахов при замене колеса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «АВТОВЗГЛЯД».

Сама процедура замены колес простая, но, если пользоваться домкратом неправильно, может привести к повреждению авто и к травмам.

Поэтому располагайте машину на твердом, ровном участке поверхности. Убедитесь, что она не скользит и не мокрая. Никакого песка, гравия и гальки. Если вам не повезло затормозить на таком участке подложите под домкрат доску.

Старайтесь использовать «родной» домкрат, в котором проушины или крючки будут совпадать с пазами на днище авто. Иначе вы рискуете повредить или помять кузов, а должной устойчивости не получите.

Блокируйте колеса, включите заднюю или переднюю передачу или же ставьте автомобиль на ручной тормоз.

Не держите авто только на домкрате долго машина может упасть. На случай падения и повреждения суппорта подложите колесо под днище. Или пользуйтесь страховочными подставками.

Анастасия Туркова