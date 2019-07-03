Стало известно, где можно быстрее всего повысить свою зарплату, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Сервис "Авито" представители собранную статистику, согласно которой наибольший рост зарплат наблюдается в городе Барнаул. Там средние зарплаты за год выросли на 11,6%.

Следом идут Москва и Тюмень. Здесь рост составил 10,9% и 10,2% соответственно. В целом по стране зарплаты увеличились на 6% по сравнению с прошлым годом.

Сейчас уровень средней заработной платы по стране составил 37 тысяч рублей. Москвичи по-прежнему получают больше всего: в среднем 57,9 тысяч рублей. Примечательно, что Барнаул, где быстро растут зарплаты показывает в качестве средней зарплаты уровень без малого в 30 тысяч рублей.

При этом, самой высокооплачиваемой сферой является строительство. Там в среднем получают по 47,3 тысячи рублей в месяц.

Дмитрий Шевченко