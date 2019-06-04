Эксперты выявили места в России с наивысшей стоимостью квадратного метра на вторичном рынке жилья, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Портал domofond.ru привёл статистику, согласно которой за несколько последних лет цена квартир в уже построенных домах сильно подорожала. Лидером повышения стоимости жилого "квадрата" стал курортный город Сочи. Там этот показатель вскочил вверх на 41,2% по сравнению с периодом пятилетней давности.

Второе место в рейтинге городов, где "вторичка" подорожала больше всего, занял Геленджик. Здесь рост составил 32,3%. Замкнул тройку лидеров дорого недвижимости Санкт-Петербурге с показателем 31%.

В обратном направлении, то есть в удешевлении жилья, замечены Киров, Элиста и Смоленск. Квартиры здесь стали доступнее от 13,6 до 22,1%.

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