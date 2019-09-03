Владивосток вошел в десятку российских городов с самыми алчными женщинами, сообщает DEITA.RU.

Пока мужчины играют в любовь, российские женщины разыгрывают свою партию. Касается она прежде всего денег мужчины. Ты думаешь твоя девушка не такая и у вас все будет хорошо? Многие так думали.



Независимое агентство ZOOM MARKET решило выяснить, где же в России живут самые алчные женщины. В рамках федерального социологического опроса исследовались 28 более-менее крупных городов страны.

Как оказалось, самые алчные женщины в России живут в Саранске. Именно для них финансовое положение мужчины имеет огромное значение. На втором месте оказалась Москва, на третьем «призовом» Краснодар. В первой десятке оказалась и столица Дальнего Востока – Владивосток.

Но не все так плохо, как могло бы показаться. В общероссийском рейтинге главными критериями при выборе мужчины у женщин стали: любовь (62%) и надежность (19%).

Ранее Росстат составил прогноз до 2036 года и выяснил, что к этому времени в России настанет дефицит мужчин. По данным ведомства, если в текущем году в стране соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154, то уже через 17 лет на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин.

Дмитрий Санников