Имена четырех ключевых организаторов протестов в Гонконге назвали в Пекине, сообщает DEITA.RU.

Центральное правительство КНР назвало имена главных фигур, которые стоят за разжиганием протестных акций в Гонконге. Как считают китайские власти, эти люди, осуществляя контакты с США, режиссируют беспорядки.

В числе организаторов протестных акций власти назвали медиамагната Джимми Лая, ветерана борьбы за гонконгскую демократию Мартина Ли, бывшего главного секретаря местной администрации Энсон Чан, а также председателя Гонконгского альянса в поддержку патриотического демократического движения в Китае Альберта Хо.

В статье на информационном портале политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая «Чжунго чанъаньван» они называются «гонконгской бандой четырех», которые открыто бросают вызов принципу "одна страна - две системы" и наносят ущерб социально-экономической ситуации в Гонконге.

Дмитрий Санников