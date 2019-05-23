Шесть видов редких животных могут исчезнуть в самое ближайшее время, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России, угроза нависла сразу над шестью видами редких животных, среди них калуга, кречет, осетр с Сахалина, сайгак, кулик-лопатень и переднеазиатский леопард.

Стоит отметить, что угроза вымирания регулярно нависает над теми или иными видами животных. Однако благодаря деятельности различных организаций, которые занимаются сохранением популяции, некоторые виды увеличили свою численность, а некоторые даже были вычеркнуты из Красной книги.

Главным примером позитивной деятельности могут служить амурские тигры, которые в 40-х годах XIX века практически вымерли. Их численность насчитывала в те годы около 50 особей. Еще 30 лет назад защитники дикой природы били тревогу — тигров осталось около 35 особей, сегодня же их 580, и их можно наблюдать не только в глухом лесу, но и в селах. Они приходят за собаками, которые являются легкой добычей.

Екатерина Брязгунова