Стало известно, какие марки дизельных автомобилей выбирают Россияне, сообщает DEITA.RU.

Аналитики компании "Автостат" поделились статистикой продаж машин, работающих на дизеле. Специалисты распределили все модели по степени популярности у российский автолюбителей.

Как показали расчёты, с начала годы лучшие продажи в России показал дизельный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. Его купили 3 629 человек.

На втором месте оказался Toyota Land Cruiser Prado с количеством 3563 проданных единиц. А на третье место удалось попасть Renault Duster с результатом в 2 851 проданных авто.

Всего же, по информации аналитиков, за прошедший период 2019 года в России было продано 55,7 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем, что на 9% меньше, чем в прошлом году.

Дмитрий Шевченко