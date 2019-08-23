Опытные водители уже усвоили эти правила, сообщает DEITA.RU.



Водители, как правило не замечают закономерностей в частой остановки их авто инспекторами ГИБДД. Однако на самом деле, у гаишников есть свой список машин, на которые они обращают внимание в первую очередь.

Машины другого региона

Этот факт скорее привычка. Ведь раньше в России можно было зарегистрировать авто только по месту регитрации владельца. Так что присутствие в регионе «чужака» по привычке вызывает недоверие у инспекторов.

Тонировка

За годы, что в России запрещена тонировка передних стекол и лобового стекла, гаишники уже научились на глаз определять – превышена ли норма. И уж поверьте – они не упускают шанса проверить процент затемнения аппаратом.

Много тюнинга

Мало кто из молодых водителей в курсе, что внесение изменений в конструкцию автомобиля необходимо фиксировать еще и документально. Кроме того, зачастую ти изменения бывают просто незаконными. Так что при виде подозрительно-тюнингованной машины инспектор обязательно ее остановит.

Часто угоняемые машины

В каждом регионе у ГИБДД есть статистика марок авто, которые чаще других угоняют. И, если вам повезло владеть именно такой машиной, вас будут останавливать чаще других.

Елена Миронова