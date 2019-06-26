Высокие чины не привыкли себе отказывать в роскоши, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Агентство International Russia проанализировало траты российских чиновников и прошло к выводу, что самые важные из них практически не имеют никаких ограничений на траты в заграничных коммандировках.

Так, в частности, только один Минпромторг, по данным издания, за 2016 и 2017 годы потратил на размещение в гостиницах около 19 миллионов рублей. Отличился и сам глава ведомства, который по информации Transparency выбирал дорогие люксы во время своих заграничных поездок.

Агентство раскрывает картину в целом и заявляет о том, что с 2000-х годов в России выведены из под каких-либо лимитов траты на проживание за границей федеральных министров и их замов, руководителей федеральных служб и их заместителей, а также ряда других высоких должностных лиц.

Немалая доля трат из бюджета на командировки чиновников приходится на поездки по России. Здесь существуют свои ограничения, однако их также можно превышать по согласованию с руководством.

Дмитрий Шевченко