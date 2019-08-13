Стало известно, кого не хватает российским работодателям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Министерство труда огласило список профессий, на которые в текущем году есть самый большой спрос в России. Ведомство уточнило, что собранные данные были получены от руководителей предприятий по всей стране.

Им задавался вопрос о том, кого им не хватает на их предприятия. В опросе приняли участие как большие учреждения, так и маленькие компании.

В итоге оказалось, что самыми востребованными стали повара, педагоги, юристы, преподаватели, бухгалтеры, делопроизводители и медсёстры.

Дмитрий Шевченко