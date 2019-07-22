Стало известно, кого в России не ждут на рабочем месте, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

ВНИИ труда провёл анализ спроса на работников среди крупных и средних организаций страны на основе данных Росстата.



Как оказалось, спрос на учителей средней школы и бухгалтеров оказался очень низким, также как и на продавцов и охранников, несмотря на обилие вакансий.

В институте также рассказали, что на рынке труда отсутствует потребность в юристах, адвокатах и нотариусах, а также в среднем персонале учреждений культуры, художественных галерей, музеев, библиотек.

Дмитрий Шевченко