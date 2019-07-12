Учёным удалось найти напитки, употребление которых увеличивает шансы человека получить онкологические заболевания, сообщает DEITA.RU.

Журнал British Medical Journal опубликовал результаты исследования французских учёных, которым удалось доказать связь между частым употребление сладкой газировки и фруктовых соков с риском развития раковых опухолей.

В эксперименте по изучению влияния этих напитков на тело человека приняли участие более ста тысяч человек, средний возраст которых составлял 42 года. Как показали итоги исследования, у употреблявших газировку и соки риск возникновения рака любого типа вырос на 18%.

В то же время искусственные подсластители, а также несладкие чай и кофе оказались безвредными. Возможным объяснением таких результатов учёные назвали то, что сахар, содержащегося в сладких напитках, влиял на висцеральный жир, уровень сахара в крови и маркеры воспаления, которые имеют влияние на риски развития рака.

Дмитрий Шевченко