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Названы нарушения, которые может простить ГИБДД
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Бывалые водители поделились своими секретами общения с гаишниками, сообщает DEITA.RU.
Нарушение нарушению рознь. Именно это нужно всегда держать в уме, управляя автомобилем. За одни из них вам грозит строгое наказание вплоть до отправки в тюрьму, а за другие вы можете отделаться лишь разговором с инспектором. Речь пойдёт именно о второй категории.
К ней относятся несерьёзные нарушения, которые вряд ли могут привести к потере здоровья как у самого водителя, так и у других участников движения.
В первую очередь это относится к стоянке или остановке не по правилам. Зачастую, гаишники сначала просто просят водителя убрать свою машину с того места, где она не может находиться, при этом не прибегая к штрафу.
Ещё одним нарушение, которое вам могут простить, является не включённый ближний свет фар на машине при езде в дневное время. Останавливать вас в потоке за это вообще вряд ли кто-то будет, только если у ГИБДД горит план.
Также с вами могут просто поговорить, не выписывая штраф, если поймут, что у вас просрочен огнетушитель или аптечка. Можно, конечно, и наказать, но обычно для первого раза гаишники выбирают простой разговор.
Кроме этого, если вы не выспались, то к вам тоже могут проявить снисхождение и не лишать права управление ТС, хотя основания для этого есть, а просто могут попросить вас отдохнуть или даже поспать в машине у обочины, дабы не подвергать опасности ни себя, ни других участников движения.
Дмитрий Шевченко