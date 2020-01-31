Названы необычные причины жутких пробок

Не всегда заторы образуются по очевидным причинам, сообщает DEITA.RU.



Пробки в крупных городах – привычная вещь. Как правило, в них можно встрять утром, в обед и вечером. Но зачастую водители жалуются на беспричинные пробки.

Car.ru составил подборку 3 причин для пробок.

ДТП. И не в том смысле, что машины перекрывают проезд. Даже если авария будет на другой полосе и в другом направлении, пробка все равно появится. Ведь каждый хочет повнимательнее рассмотреть, что произошло, а лучше – снять на камеру.

Снег и дождь. Опытные водители уже знают, что в плохую погоду надо готовиться к пробкам. Каждый рулевой начинает снижать скорость, аккуратно объезжать ямы, заблаговременно тормозить перед переходами. Все это заметно снижает скорость потока.

Светофоры. Эти приспособления призваны упрощать жизнь автомобилистам, но на практике только замедляют движение. Причина – в том, что настройки смены цветов не регулируют годами и не актуализируют под трафик.

Елена Миронова