telegr wh call

Новости

Названы необычные причины жутких пробок

31 Январь 2020, 02:30

Мошенники стали воровать с кредитных карт

31 Январь 2020, 01:15

Отменить налоги для ИП хотят в России

31 Январь 2020, 00:30

Россия может уничтожить мир быстрее США

30 Январь 2020, 23:45

Российский блогер Давидыч едва не умер на Филиппинах

30 Январь 2020, 23:27

В Китае начнут сажать тех, кто отказывается лечиться от вируса

30 Январь 2020, 23:15

Шойгу повысил пенсии ветеранам ВОВ на 10 тысяч рублей

30 Январь 2020, 22:56

Карма: полицейских по делу Голунова хотят посадить за хранение наркотиков

30 Январь 2020, 22:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Названы необычные причины жутких пробок

пробка

Не всегда заторы образуются по очевидным причинам, сообщает DEITA.RU.

Пробки в крупных городах – привычная вещь. Как правило, в них можно встрять утром, в обед и вечером. Но зачастую водители жалуются на беспричинные пробки.

Car.ru составил подборку 3 причин для пробок.

ДТП. И не в том смысле, что машины перекрывают проезд. Даже если авария будет на другой полосе и в другом направлении, пробка все равно появится. Ведь каждый хочет повнимательнее рассмотреть, что произошло, а лучше – снять на камеру.

Снег и дождь. Опытные водители уже знают, что в плохую погоду надо готовиться к пробкам. Каждый рулевой начинает снижать скорость, аккуратно объезжать ямы, заблаговременно тормозить перед переходами. Все это заметно снижает скорость потока.

Светофоры. Эти приспособления призваны упрощать жизнь автомобилистам, но на практике только замедляют движение. Причина – в том, что настройки смены цветов не регулируют годами и не актуализируют под трафик.

Елена Миронова 

Читайте также:

Перечень авто, которые можно взять в кредит от государства, сократили

Водителя автобуса на Украине уволят за сериал с русской озвучкой

Автослесарь заразил клиентку ВИЧ-инфекцией

Популярное

Крупной стройке в Приморье угрожают остановкой работы

Депутат выступил против «стройки Путина»

«Таскают с утра»: торговый центр стал «кормушкой» для эвакуаторов

Карта «Мир» расширяет границы, ограничивая льготников
Loading...
Загрузка...
Загрузка...