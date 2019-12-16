Названы неочевидные причины развития рака

Ведущие урологи назвали ряд «недооцененных» факторов риска развития рака мочевого пузыря, сообщает DEITA.RU.

Так, по сообщению «Российской газеты», которая ссылается на уролога Герсона Людеке, на развитие опасного заболевания влияет профессиональная деятельность человека.

В частности, особая опасность развития рака мочевого пузыря существует у людей, которые работают со слаботоксичными веществами: красной, резиной, различными смолами. Чаще всего опасный диагноз ставится людям старше 70 лет.

Сильным отягчающим фактором также является курение, способное катализировать процесс развития всех злокачественных образований, включая рак мочевого пузыря.

Также высок риск заболеть опасной хворью у тех, кто страдал инфекциями мочеполовой системы или проходил химиотерапию.

Следует отметить, что заболевание редко выявляется на ранней стадии – первыми симптомами, как правило, становятся рези внизу живота и частые позывы.

Напомним, ранее DEITA.RU. сообщала о том, что спровоцировать развитие раковой опухоли также могут неумеренное потребление алкоголя, некачественная и токсичная краска для волос и даже ряд мекаментозных препаратов.

Александра Маслова