Выполните все по списку, и визиты на АЗС станут реже, сообшает DEITA.RU.



Как сэкономить на топливе? Этот вопрос, особенно с бесконечным ростом цен, заботит водителей все сильнее. Эксперт журнала «За рулем» дал несколько советов.

Не стоит верить рекламе в интернете и покупать «чудодейственные» жидкости для уменьшения расхода топлива. В лучшем случае, ничего не изменится.

Не устанавливайте на машину навороты вроде спойлеров. Только потратите деньги, а реальной экономии не увидите.

А вот снять капсулу или башажник с крыши, если они вам не нужны, стоит. Эти контрукции сильно мешают аэродинамике.

Также расход увеличивается при открытых окнах и включенном кондиционере. В среднем открытые окна – это +5% к расходу, а открытый люк +3%. Попробуйте включать кондиционер на слабых оборотах – так он будет именно охлаждать, а не работать вентилятором.

Елена Миронова