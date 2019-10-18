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Названы новые подробности смерти известного музыканта

молодежь, подростки, музыка,

Стали известны новые подробности смерти солиста группы «Кино» Виктора Цоя, сообщает DEITA.RU.

Согласно результатам расследования журналиста Льва Годованника, ДТП в Латвии со смертельным исходом произошло по причине отсутствия дорожных знаков, предупреждающих об опасном повороте на резко сужающемся участке трассы Слока-Талси. По версии опрошенных дорожников, автомобиль артиста занесло на грунтовой дороге прямо под колеса едущего по своей полосе автобуса.

Журналист пришел к выводу, что смертельной аварии могло не произойти, если бы рабочие заблаговременно установили знаки на участке повышенной опасности. По словам Годованника, увидев предупреждения, в виду неопытности вождения Виктор Цой снизил бы скорость «москвича», чтобы плавнее войти в поворот.

«Судя по снимкам до и после аварии, дорожные знаки были установлены уже после происшествия», - заявил журналист.

Напомним, Виктор Цой погиб в автомобильной катастрофе в возрасте двадцати восьми лет в августе тысяча девятьсот девяностого года. После разбирательств, второй участник ДТП были признан невиновным.

Екатерина Цой

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