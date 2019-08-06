Власти ежемесячно придумывают все новые законы для россиян. О тех нововведениях, которые больше всего заинтересовали граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

1. Ужесточение наказания лидерам организованных преступных группировок. Теперь сам факт лидерства может гарантировать преступнику от 8 до 15 лет лишения свободы.

2. Увеличение выплат за первых двух детей. Теперь для получения средств на содержание ребёнка от полутора до трёх лет необходимо иметь доход на одного члена семьи менее двукратного размера прожиточного минимума.

3. Инициатива устойчивой работы российского сегмента интернета. В случае экстренного отключения страны от всемирной паутины, Россия сможет обеспечить стабильную работу внутренней системы связи.

4. Поправки в закон о получении алиментов от детей. После проведения пенсионной реформы, необходимо было внести поправки касательно возраста предпенсионера. Так, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет могут претендовать на получение алиментов.

5. Повышение предельного возраста службы сотрудникам полиции. Теперь майоры, подполковники, полковники, генерал-майоры и генерал-лейтенанты смогут служить дольше на 5 лет.

6. За «зарплатное рабство» теперь позволено штрафовать работодателей. При отказе работодателя выплачивать сотруднику зарплату на карту желаемого банка, шефа ожидает штраф до 50 тысяч рублей.

7. Процедуру техосмотра необходимо будет фиксировать на фото. Нововведение предполагает наличие снимков прохождения техосмотра, а также геоданных места проведения процедуры.

8. Инициатива постановки на воинский учёт по месту фактического проживания. Для удобства иногородних студентов, создана инициатива, которая отменяет право постановки на воинский учёт лишь по месту регистрации.

9. Создание садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. С 1 января текущего года понятие «дачный дом» исключили из законодательства России.

10. Продление дачной амнистии на два года. Гражданин России имеет право заявить свои права на жилой и садовый дом, который построен на участке для ведения садоводства до 2012 года.

Софья Корф