Составлен список факторов, увеличивающих риск преждевременной смерти, сообщает DEITA.RU со ссылкой на журнал The Lancet .

Учёные-медики огласили результаты исследований, которые выявили опасные пищевые привычки, существенно влияющие на состояние здоровья человека и как следствие приводящие к раннему старению и смерти.

Основными критериями при проведении испытаний были дефицит полезных и избыток вредных компонентов. Всё это является следствием неправильного питания, как отметили исследователи.

Как оказалось, избыток соли стал очень плохим фактором. В эту же категорию попали газированные и сладкие напитки, трансжиры, красное мясо. Такие продукты рекомендовано употреблять в меру либо вообще исключить их из рациона.

При этом, большинству людей не хватает нутриентов, содержащихся во фруктах, орехах, семечках, овощах и морепродуктах. Это клетчатка, омега-3, жирные кислоты и кальций.

Дмитрий Шевченко