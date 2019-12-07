Названы опасные приложения, которые ни за что нельзя скачивать на телефон

Банальный фонарик для смартфона может слить ваши данные мошенникам или сразу украсть ваши деньги, сообщает DEITA.RU.



Устанавливать что бы то ни было на свой смартфон в современном мире надо очень аккуратно – внимательно изучив данные о создателе приложения и отзывы. Life составил список из тех приложений, которые ни в коем случае нельзя устанавливать на свой смартфон.

Фонарики

Аналитики антивируса Avast изучили все до единого приложения с фонариками, которые только есть на рынке. Результаты пугают: каждое из них запрашивало порядка 50 разрешений – на доступ к почте, сообщениям, файлам телефона, микрофону. Все это не нужно, чтобы просто включить вспышку. Зачем приложение это делает? Очевидно, чтобы собирать информацию, перехватывать банковские смс или даже подменять формы для перевода денег.

Приложения для соцсетей

Официальные приложения не несут в себе никакой опасности. А вот дубликаты, которые открывают доступ к некоторым недоступным функциям вроде скачивания музыки или изучения закрытых страниц, могут воровать пароли и личные данные.

Погода и гадания

Практически все сторонние приложения для погоды (не от известных компаний вроде Яндекса) и все приложения с гаданиями несут угрозу. Они как минимум способны запихнуть рекламные баннеры по всему вашему смартфону, а как максимум украсть данные или деньги с карт. Среди опасных, например, Good Weather и World Weather.

Елена Миронова