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Названы ошибки, которые мешают россиянам похудеть

13 Сентябрь 2019, 16:15

Еда

Озвучены три пищевые ошибки россиян, мешающие эффективному похудению. Об этом сообщает DEITA.RU.

Первая ошибка – глушить голод с помощью кофе с сахаром. Этого делать ни в коем случае нельзя, т.к. сам по себе кофейный напиток негативно влияет на желудок, буквально «сжигая» его слизистую, а лишние калории, получаемые от сахара, голодный организм тут же отложит. Диетологи советуют пить кофе только после еды и не более 250 миллилитров в день без подсластителей.  

Из описанной выше ошибки следует вторая – отказ от завтрака. Без «энергетического» начала дня организм запустит процесс откладывания жира на «голодное» утро.  

Третья ошибка – модное ныне «очищающее» голодание на несколько суток. После такой «очистки» худеющий непременно будет мучиться ужасным чувством голода, сорвется до переедания и килограммы в удвоенном размере вернутся к хозяину.  

Также диетологи настоятельно рекомендуют всем желающим сбросить лишние килограммы планировать заранее меню на день. Например, врач-диетолог Александра Швец отметила, что залогом эффективного похудения является четырех и более разовое питание при общем дневной калораже не менее 1200-1500. А согласно исследованиям иностранных специалистов, для достижения наилучшего результата, худеющим следует снизить свое привычное потребление на 300 килокалорий.

Екатерина Цой

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