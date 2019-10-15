Названы основные ошибки при сдаче экзамена в ГИБДД

Обучение для получения права на вождение транспортного средства может показаться рутинным, но только не во время экзамена в ГИБДД. В стрессовой ситуации даже самый эрудированный ученик может запаниковать и допустить глупые ошибки, сообщает DEITA.RU.



Во-первых, необходимо проверить, пристёгнуты ли все присутствующие в салоне авто люди – как пассажиры, так и сам водитель. Во-вторых, необходимо проверить активирован ли ручной тормоз, включен ли ближний свет. Кроме того, как отмечает портал «Автомейл.ру», иногда можно сымитировать движение, которыми водитель поправляет зеркала или кресла. Таким образом инструктор убедится, что водитель помнит о нужных мерах перед началом движения.

Запускать двигатель желательно только по команде инструктора. Также одними из самых распространённых ошибок являются игнорирование поворотников, а также отсутствие мониторинга за дорожной ситуацией посредством зеркала заднего вида при старте.

Если не поступало распоряжений другого рода от инспектора, то необходимо двигаться прямо в крайнем правом ряду с оптимальной для города скоростью порядка сорока километров в час. Однако слишком медленно ползти также не стоит. Желательно после начала движения переключиться на вторую скорость.

Не стоит забывать о пешеходах. Даже если человек идёт далеко от автомобиля, необходимо уступить дорогу пешеходу независимо от его скорости.

Чтобы не допустить ошибку при возникновении сложной дорожной ситуации, которая предполагает вынужденное нарушение правил дорожного движения, нужно спросить разрешение на действие у инспектора.

Если была остановка на уклоне, трогаться необходимо лишь с ручника. При завершении экзамена, когда можно будет остановиться, расслабляться ещё рано. Необходимо выключить поворотник, зафиксировать машину при помощи ручного тормоза, снять с передачи, выключить ближний свет и отключить зажигание.

Софья Корф