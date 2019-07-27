ТОП привычек, которые водитель приобретает с опытом, сообщает DEITA.RU.

Главная отличительная черта – спокойствие. У опытного водителя движения оттачиваются до автоматизма, и ему не требуется перехватывать руль – достаточно плавного поворота. Также уверенный водитель отслеживает ситуацию на дороге и использует для этого три зеркала, без поворота головы.

Новичок, в отличие от профессионала, держит руль одной рукой или пальцами, показывая свою крутость. Опытный человек держит руль обеими руками, чтобы вовремя реагировать на изменившуюся ситуацию и избежать аварии.

Еще водители со стажем уменьшают передачу перед набором скорости – так мотор выдаст больше мощности и наберет скорость быстрее. В потоке опытный водитель спокоен, не совершает резких маневров.

Анастасия Туркова