Названы отличия российского и зарубежного шоколада

Ряд товаров известных брендов, которые продаются как в Европе, так и в России, сильно отличается по качеству, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно сообщению ФАС, известная марка шоколада, а так же два бренда стирального порошка, которые производятся в Европе и России, сильно различаются по составу и качественным показателям, а так же нужной дозировке.

Служба выявила, что в нашей стране, хоть и производят продукты с тем же брендом и способом использования, однако, состав и качество их сильно отличаются от западных, при том не в лучшую сторону. Эксперты подчеркнули, что различия между составами весьма значительны.

Результаты проверки обозначили, что российский порошок требует в 2 раза больше количества при стирке для аналогичного результата с европейским «братом». Шоколад тоже значительно отличается составом.

«Потребители выбирают эти товары, ориентируясь на глобальную репутацию мировых брендов. Однако, по факту, реальное качество не соответствует заявленным «немецким стандартам» и «швейцарским традициям», - обозначил Андрей Кашеваров.

ФАС вынесла предупреждения, заметив, что производители имеют два варианта решения проблемы: либо воспроизводить товар по всем европейским стандартам, либо честно писать на упаковке, что между отечественным и оригинальным продуктом существует разница.

Александра Маслова