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Названы ответы инспектору, который заставляет дуть в трубочку
Многие водители не знают, что делать в такой ситуации,
сообщает DEITA.RU.
Не секрет, что инспекторы ГИБДД частенько подставляют водителей, чтобы потом потребовать с них взятки. Один из таких разводов, пишет канал «АвтоХакер» в Яндекс.Дзен, вынуждение подышать в трубочку.
Даже если водитель абсолютно трезв, гаишник может так настроить прибор, что он покажет промилле. А дальше – взятка, чтобы права остались при вас.
Опытные водители всегда интересуются: «Какова причина такой внезапной проверки на алкотестере?». Уже этот вопрос покажет: вы не боитесь постоять за себя и знаете свои права.
Если не помогло – соглашайтесь: только не дышать в трубочку, а проходить медицинское освидетельствование. Это уже доказательство: водитель трезв. К тому же, инспектору не захочется везти вас с в больницу, ждать, а потом возвращать обратно к авто.
Елена Миронова