Названы победители Всероссийского фотоконкурса «Объединяя энергию»

В Москве подвели итоги и наградили победителей Всероссийского фотоконкурса «Объединяя энергию», посвященного 15-летию РусГидро. Героями фоторабот профессионалов и любителей фотографии стали как энергетики, так и энергообъекты Группы РусГидро. На конкурс также были представлены фотоработы об истории энергообъектов компании из различных архивов.

С 1 марта по 1 октября 2019 г. из регионов России для участия в конкурсе поступило 1280 работ, которые боролись за победу в шести номинациях. Ознакомиться с результатами фотоконкурса РусГидро «Объединяя энергию» можно на интернет-сайте www.photo.rushydro.ru

В номинации «Энергия рядом» перед участниками конкурса была поставлена задача максимально красиво отразить внешний вид энергообъектов Группы РусГидро. В этой номинации поступило наибольшее количество работ - 549, почти половина от общего числа. Победителем стал Константин Каменский из Перми с фотоработой «Камская ГЭС».

Номинация «Энергия региона» - вторая по популярности в конкурсе, в ней приняло участие более 200 работ, которые в полной мере раскрывают присутствие энергетики в жизни регионов. Победу в этой номинации одержала работа «Петропавловск-Камчатский» Ивана Глазова из города Городец Нижегородской области.

В номинации «Сердце энергетики», которая посвящена уникальному техническому оборудованию энергообъектов Группы РусГидро, поступило 170 работ. По результатам голосования первое место занял Алексей Пермяков из поселка Талакан Амурской области с работой «Открытое распределительное устройство (ОРУ) под напряжением Луны».



Номинация «Энергия добра» была призвана запечатлеть социальные, благотворительные и волонтёрские мероприятия Группы РусГидро. Компания ведет значительную благотворительную деятельность в регионах присутствия и ежегодно реализует свыше 300 проектов и программ. В этой номинации были представлены 100 работ, лучшей признана фотография Алексея Коробейникова (г. Хабаровск) из цикла «Я – будущий энергетик». Цикл посвящен программе РусГидро «Молодая энергия» по социально-профессиональной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В номинации «Энергия времени» представлены исторические (ретроспективные) изображения энергообъектов Группы РусГидро. Это единственная номинация, в которой приняли участия не только конкретные люди, но и целые организации: городские архивы, библиотеки и даже сами станции РусГидро, обладающие уникальными архивными фотографиями. Всего в номинации было представлено свыше 80 работ. Победителем стала фотография из архива Новосибирской ГЭС, на которой запечатлено строительство станции в 1958 году.

Основной задачей номинации «Хранители энергии» было показать энергетиков во время работы на объектах Группы РусГидро как в портретном, так и в репортажном стиле. Жюри рассмотрело 170 работ и присудило победу фотографии Сергея Видюлина из Владивостока «Человек-паук на ТЭЦ в Советской Гавани».

Также 2 декабря в Москве на улице Арбат открылась фотовыставка РусГидро «Объединяя энергию», на которой представлены фотоработы, получившие наивысшую оценку жюри конкурса, а также фотографии самих победителей. Экспозиция демонстрирует масштаб, значимость и красоту энергетической отрасли, рассказывают о труде людей и уникальности регионов присутствия крупнейшей по установленной мощности энергокомпании России. Выставка будет доступна для всех желающих до 24 декабря 2019 года.