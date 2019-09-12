Названы подробности отмены скандального решения властей о зарплатах

О том, как принималось решение об отмене постановления администрации края о снижении районного коэффициента, рассказали в Федерации профсоюзов Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в краевой Федерации профсоюзов, администрация региона признала нарушение порядка принятия постановления - оно было подписано без учета мнения трехсторонней комиссии. По их информации, врио вице-губернатора Приморского края Сергей Максимчук на заседании рабочей группы, созванной специально для обсуждения этого документа, объявил о будущей отмене документа.

В официальном же комментарии, распространенном администрацией края, вице-губернатор Приморского края Сергей Максимчук сказал так об итогах встречи департамента труда и социального развития с профсоюзами: «Проект постановления о снижении районного коэффициента еще будет обсуждаться 26 сентября на трехсторонней комиссии с участием департамента труда и социального развития Приморского края и представителей федерации профсоюзов Приморья. На сегодняшнем заседании рабочей группы с профсоюзами договорились о совместной работе по данному вопросу».

Кроме того, чиновники на заседании пытались убедить профсоюзных представителей в целесообразности снижения районного коэффициента до показателя 1,2. Но главный аргумент краевых властей о том, что повышение оклада на 10% компенсирует снижение районного коэффициента, профсоюзы сочли несостоятельным.

«Методика расчета зарплаты, озвученная краевой администрацией, не совпадает с реальностью. На практике зарплата считается иначе. Об этом говорят десятки, сотни расчеток, которыми мы располагаем», - сказала лидер профсоюза работников образования Ирина Мариш.





Также профсоюзы по-прежнему убеждены в том, что снижение районного коэффициента ударит не только по низкооплачиваемым бюджетникам.

«Принятым постановлением администрация Приморского края может дать зеленый свет отдельным руководителям коммерческих организаций для пересмотра коллективных договоров. И если районный коэффициент все-таки снизят, это немедленно отразится на зарплатах работников и коммерческих организаций. И наша задача - не допустить этого», - считает председатель Росхимпрофсоюза в Приморье Максим Саенко.

Один из аргументов краевой администрации относительно снижения районного коэффициента - приведение в единообразие с районным коэффициентом для бюджетников с федеральным финансированием, который он сегодня составляет 1,2. Что также несправедливо, по мнению профсоюзов.

Как подчеркнул заместитель председателя Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Кравченко. «Мы "за" уравнивание, но только в пользу работающего населения. Не лучше ли тогда вернуть на Дальнем Востоке РК 1,3 для бюджетников, которые финансируются из федерального бюджета? Если мы действительно заинтересованы в том, чтобы люди на Дальнем Востоке хотели жить и работать».

С этим требованием в День коллективных действий за достойный труд 7 октября профсоюзы Приморья выйдут на улицы городов и поселков региона. И приглашают приморцев поддержать требования профобъединений на митингах, шествиях и пикетах.

По мнению первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктора Пинского, решение администрации отменить постановление об уменьшении районного коэффициента в Приморье - правильное и зрелое.

«Я был уверен, что произошло недоразумение. Сейчас оно будет исправлено. Постановление будет рассмотрено на Приморской краевой трехсторонней комиссии не только для того, чтобы соблюсти формальную процедуру, но и для того, чтобы учесть расчеты профсоюзов и тот общественный резонанс, который вызвала сама суть решения. Думаю, все жители края только поддержат фактическое увеличение зарплаты. Ведь цель –именно такая. Наш опыт общения с нынешним руководством края говорит о том, что сейчас все спорные вопросы решаются, исходя из интересов жителей края. Совместная работа с профсоюзами всегда только помогает учесть интересы всех групп, а значит избегать ошибок и сохранять социальный мир на территории», -подчеркнул Виктор Пинский.

Дмитрий Санников

Фото: Федерация профсоюзов Приморского края