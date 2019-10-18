Названы популярные зимние нарушения ПДД

Названы самые популярные штрафы за нарушение ПДД зимой. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во-первых, водители очень часто нарушают «автомобильное» законодательство, когда прогревают свою машину прямо во дворе под окнами соседей. Оказывается, в ПДД существует запрет на длительную стоянку с работающим двигателем в пределах жилой зоны. За подобное нарушение водитель рискует лишиться от полутора тысяч рублей в зависимости от региона проживания.

Далее, по словам сотрудников дорожной полиции, в зимнее время российские водители поголовно забывают почистить от снега зеркала, стекла, фары и другую автомобильную оптику. Помимо того, что машина с грязными, а значит плохо пропускающими свет, фара опасна на дороге, например, во время снегопада или тумана, она еще и нарушает действующее законодательство. За неочищенные от снега и льда фары и окна водителю могут выписать штраф в размере пятисот рублей.

Сюда же можно записать и наличие снега на номерах авто. Действующий КоАП оговаривает, что эксплуатация автомобиля с нечитаемыми номерными знаками запрещена и наказывается штрафов в размере пятисот рублей. На первый раз инспектор ГИБДД может выписать забывчивому водителю предупреждение.

Екатерина Цой