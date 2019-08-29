Стало известно, что из того, что привыкли употреблять граждане, провоцирует онкологию, сообщает DEITA.RU.

Медицинское издание MedicalXpress опубликовало результаты исследований учёных, которые изучили влияние повседневной пищи на возникновение рака.

Как оказалось, ряд привычных продуктов может поспособствовать тому, что у человека повысится риск возникновения онкологических проблем.

Так, например, сладкие газированные напитки стали одними из самых опасных. Рядом с ними по степени вредности оказались и фруктовые соки, причём даже свежевыжатые, не говоря уже о магазинных.

Учёные говорят о том, что ежедневное употребление всего ста грамм таких напитков увеличивает риск возникновения рака на 18%.

Ещё одним продуктом из группы риска стало красное мясо. Его постоянно употребление повышает вероятность заиметь проблемы с онкологией на 20%. Алкоголь также следует исключить из повседневной жизни. Увлечение спиртным увеличивает шансы появления рака на 8%.

Дмитрий Шевченко