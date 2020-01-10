Новости
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Группа избивавших девушек сутенеров отправится в суд
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10 Январь 2020, 13:00
Банки взвалили платежи на плечи клиентов
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Уменьшить пенсию в 2020 году могут за переезд в другой регион
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Владельцам электрокаров хотят дать льготы
10 Январь 2020, 12:15
Бывший ресторатор из Казани займется культурой Владивостока
10 Январь 2020, 12:00
Названы преступления, совершившим которые таксистам запретят работать
Россияне боятся, что водитель может оказаться опасным
преступником, сообщает DEITA.RU.
В ближайшее время в России планируют принять закон, который запрещал бы работать водителями людям с судимостями по тяжким преступлениям. Как пишет «Российская газета», внесение этих поправок есть в списке, утвержденном Дмитрием Медведевым.
Эксперты уверены, запрещать всем осужденным по тяжким статьям УК работать водителями, бессмысленно. Адвокат Вячеслав Голенев приводит в пример экономические статьи: взятки определенного размера также относят к тяжким преступлениям. Юрист считает, что запрет на работу нужен только для преступлений против личности: убийство, изнасилование и тд.
Елена Миронова