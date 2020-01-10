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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Названы преступления, совершившим которые таксистам запретят работать

Такси -

Россияне боятся, что водитель может оказаться опасным преступником, сообщает DEITA.RU.

В ближайшее время в России планируют принять закон, который запрещал бы работать водителями людям с судимостями по тяжким преступлениям. Как пишет «Российская газета», внесение этих поправок есть в списке, утвержденном Дмитрием Медведевым.

Эксперты уверены, запрещать всем осужденным по тяжким статьям УК работать водителями, бессмысленно. Адвокат Вячеслав Голенев приводит в пример экономические статьи: взятки определенного размера также относят к тяжким преступлениям. Юрист считает, что запрет на работу нужен только для преступлений против личности: убийство, изнасилование и тд.

Елена Миронова

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