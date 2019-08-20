На состояние экономики страны может оказать влияние торговая война США и Китая, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Эксперты Высшей школы экономики высказали предположение о том, что напряжённые отношения Америки и Китая могут стать одним из главных триггеров рецессии в России.

По мнению специалистов, торговая война замедлит темпы роста обеих стран, что в свою очередь приведёт к снижению цен на сырьевые товары на мировом рынке.

Таким образом, российский экспорт углеводородов может столкнуться с проблемами. Это напрямую может повлиять на наполняемость бюджета, ускорение инфляции и замедление роста экономики в целом.

При этом аналитики отмечают, что кризис в мировой экономике может наступить не раньше чем через полгода-год. В настоящее время ситуация критической не выглядит.

Дмитрий Шевченко