Роструд напомнил работодателям и сотрудникам их права, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Профильное ведомство в разгар отпускного сезона решило освежить знания о действующем порядке выхода в отпуск работников. Как оказалось, начальник имеет право не отпускать сотрудника в отпуск всего в нескольких случаях.

Во-первых, таким случаем может стать ситуация, при которой отсутствие сотрудника на рабочем месте негативно отразится на рабочем процессе предприятия. Отмечается, что подобное развитие событий должно быть обговорено сторонами и все должны с этим добровольно согласиться. При этом сотрудник должен использовать свой отпуск не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года.

Кроме того, наниматель может отозвать работника из отпуска, однако в этом случае компания должна предоставить ему возможность выбрать удобное для отпуска время в течение текущего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

В Роструде также напомнили, что в России запрещено не предоставлять оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд, работникам младше 18 лет и занятым на работах с опасными или вредными условиями труда.

Дмитрий Шевченко