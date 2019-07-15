Не помогут даже оплаченные билеты, сообщает DEITA.RU.



Сотрудники сервиса по покупке билетов на поезд проанализировали самые частые ошибки при покупке и оформлении ж/д билетов. Из-за незначительных ошибок обладателя такого билета могут не пустить на поезд.

Самая распространенная ошибка – опечатка в имени. Бывает так, что впопыхах люди пропускают букву в имени: Глина вместо Галины. Еще один частый случай – человек замечает, что пропустил букву и вписывает ее, но на английской раскладке клавиатуры: Ивfн, например.

Еще одна частая проблема – опечатка в цифрах из документа. По правилам вас могут пустить на поезд только при наличии максимум одной ошибки – в букве илицифре. В противном случае придется менять билет.

Еще одна частая причина проблем в поезде: купе по половому признаку. Пытаясь купить билеты на нужный поезд, мужчины или женщины часто указывают не свой пол – только бы уехать. Тем не менее, пускать вас в купе или нет, будет решать проводник.

Также отказать в посадке могут, если вы оформили билет на документ, а его при вас нет. Еще одна причина: ошибка в дате рождения, которая дала вам скидку по тарифу.

Елена Миронова